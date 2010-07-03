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Москва 24

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12:25

Обстоятельства гибели двоих россиян в Греции выясняет Генкосульство

происшествия

12:25

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Фото: Москва 24

Генконсульство РФ в Салониках выясняет обстоятельства гибели двух россиян во время грозы в местечке Неа Потидиа на полуострове Халкидики, сообщил ТАСС генконсул РФ в Салониках Александр Щербаков.

"Пока точной информации у нас нет. Мы сейчас на связи с туристической компанией, по линии которой наши туристы сюда приезжали", – отметил он.

Щербаков уточнил, что в семье трое детей. "Пока я не увижу их паспорта, копии паспортов, все основывается только на той информации, которую мы имеем от этой туркомпании", – добавил генконсул.

"Самое страшное случилось, и теперь у нас работа по выяснению обстоятельств произошедшего, по отправке тел погибших и семьи домой", – уточнил Щербаков.

В ночь со среды на четверг на северные районы Греции обрушился шторм. Погибли пять человек. Среди них 39-летний россиянин и его двухлетний сын. На них упало дерево.

Также жертвами стали двое граждан Чехии и один – из Румынии. Около 20 человек были госпитализированы.

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происшествия

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