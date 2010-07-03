При пожаре в Мытищах пострадали 8 человек

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В крупном пожаре, который произошел на участке газопровода в Мытищах, пострадали 8 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

За помощью обратились 6 человек, передает Минздрав Подмосковья.

Крупный пожар произошел на газопроводе в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов Москвы. Ему присвоили третий ранг сложности.

Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рядом с местом пожара находится торговый центр "Июнь".

Очевидцы происшествия отметили, что такой сильный пожар видят впервые.

Подробности о происшествии – в онлайн-трансляции Москвы 24.