Пожар вспыхнул в одной из школ столичного района Новогиреево

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В одной из школ столичного района Новогиреево произошло возгорание, передает Агентство "Москва".

Как сообщил источник в экстренных службах, загорелась кровля в школе №2072, которая находится по адресу: улица Перовская, 57А. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров.

Возгорание ликвидировано. На момент пожара в школе находился один охранник. Он не пострадал. В МЧС факт пожара по указанному адресу подтвердили.

Ранее сообщалось, что пожарные справились с огнем на пороховом заводе в Казани. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. По данным МЧС, пожар произошел в законсервированном на ремонт здании.