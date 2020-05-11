Ребенок травмировался тяжелым пакетом с продуктами в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет инициировал проверку после травмирования мальчика тяжелым пакетом с продуктами. Инцидент произошел в подмосковной деревне Улиткино, сообщает Агентство "Москва".

"В одну из московских больниц был госпитализирован 10-летний ребенок с травмой головы. По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – рассказала старший помощник главы областного управления СК РФ Ольга Врадий.

По предварительной информации, ребенок вместе с братом играл на детской площадке. В этот момент к ним подошел 13-летний знакомый, у которого в руках был пакет с продуктами. Он начал им размахивать и случайно ударил мальчика по голове.

Ранее в Москве неизвестный напал на прохожего ради пакета с продуктами. Злоумышленник, подойдя сзади, неустановленным предметом нанес мужчине удар сбоку и, похитив сумку, скрылся.