СК начал проверку после падения телевизора на ребенка в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи с инцидентом в городе Лосино-Петровском. Установлено, что на малолетнего ребенка упал телевизор, делом занимается СК РФ по Московской области, передает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в детское отделение городской больницы был доставлен двухлетний мальчик, получивший травму головы.

"Ребенок находился в квартире со своей матерью. Женщина на некоторое время вышла на кухню, вернувшись, обнаружила, что с тумбы на сына упал телевизор", – уточнили представители СК.

В настоящий момент пострадавший находится под наблюдением врачей. После того как закончится проверка, следователи примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Калининграде проверят информацию о пенсионерке, уронившей ребенка. Очевидцы сняли видео с бабушкой, которая на прогулке с внучкой все время падала.

