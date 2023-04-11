Больше 20 полицейских в Ростове-на-Дону заподозрили в организации преступного сообщества

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Больше 20 полицейских в Ростове-на-Дону стали фигурантами уголовного дела об организации и участии в преступном сообществе, а также получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Пресечена деятельность организованного преступного сообщества из числа сотрудников ГУ МВД по Ростовской области и жителей региона. <...> В числе фигурантов – более 20 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемыми по делу проходят в том числе бывшие и действующие сотрудники регионального главка МВД, в числе которых Дмитрий Рыбалко, Алексей Абакумов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и другие.

По версии следствия, с 2015 года в Ростове-на-Дону действовала преступная группировка, которой руководил Дмитрий Рыбалко, занимавший какое-то время пост замначальника полиции по охране общественного порядка. Ее участники вымогали взятки за непривлечение к административной и иной ответственности с организаций торговли, имевших явные нарушения.

Так, с подобных организаций ежемесячно собирали от 3 до 50 тысяч рублей. Полученные деньги передавались непосредственно Рыбалко. В общей сложности участники преступного сообщества собрали взяток на сумму не менее 25 миллионов рублей.

Как отметили в СК, в настоящее время по местам службы и жительства подозреваемых проводится более 40 обысков.

В январе этого года уголовное дело возбудили в Дагестане после того, как в отделении полиции Махачкалы умер мужчина. Ему стало плохо во время допроса, после чего его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Позже выяснилось, что до этого ему были нанесены телесные повреждения.



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