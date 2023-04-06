СК РФ возбудил дела после нападений на полицейских в Северной Осетии и Ингушетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам посягательств на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия-Алания и Ингушетия. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Дела были заведены по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия". Следователи установили, что 27 марта злоумышленники выстрелили в полицейских, которые находились на посту "Волга-14" в Северной Осетии. Два правоохранителя получили травмы.

"Позднее, 3 апреля 2023 года на окраине города Малгобека Республики Ингушетия сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых неизвестными по ним был открыт огонь из автоматического оружия. В результате посягательства одному сотруднику причинено касательное огнестрельное ранение. Нападавшие скрылись с места происшествия", – говорится в сообщении.

Уже в ночь с 5 на 6 апреля правоохранители в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района в Ингушетии заблокировали вооруженных людей, которые отказывались сложить оружие. Произошло столкновение, в ходе которого трое правоохранителей погибли.

На территории инцидента продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Режим контртеррористической операции на территории Малгобекского района был введен 3 апреля. Днем на севере республики произошла перестрелка между злоумышленниками и полицией.

Ночью во время операции правоохранители получили данные о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт. При попытке задержания злоумышленники оказали сопротивление, обстреляв сотрудников силовых структур из автоматического оружия.

Информации о количестве ликвидированных боевиков пока что нет. По данным прессы, им удалось скрыться. Поиски злоумышленников продолжаются.

Между тем МВД Ингушетии заявило, что выплатит денежное вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в нападении на пост ДПС "Волга-14". За информацию, которая поможет в расследовании, министерство предоставит 3 миллиона рублей.

Трое полицейских погибли в результате перестрелки с террористами в Ингушетии

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