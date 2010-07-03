Дети пенсионерки, живущей в подъезде, рассказали о ситуации в семье

Дети пенсионерки, живущей в подъезде одной из многоэтажек на северо-западе Москвы, отрицают случаи ее избиения. По их словам, пожилая женщина страдает психическим заболеванием – по этой причине она и покидает квартиру.

Накануне сообщалось, что женщина, которой больше 80 лет, на протяжении трех месяцев вынуждена жить в подъезде. По словам соседей, пожилая женщина дневное время проводит на улице, а домой возвращается к вечеру – спит на батарее или под лестницей.

У пенсионерки есть квартира – там она проживала вместе со своим сыном, невесткой и внуками. По ее словам, с семьей у нее постоянно происходили скандалы, причем они доходили до рукоприкладства. Женщина утверждает, что и невестка, и сын ее избивали. В соседней квартире живет ее родная дочь, но и к ней женщина идти жить не хочет, отмечая, что "будет мешать".

"Ей нужна срочная психиатрическая помощь. Найдите ее врача – он скажет, что она стоит на учете у психолога. Если бы ее кто-то избивал – мы бы сидели в тюрьме", – рассказал телеканалу Москва 24 сын пенсионерки. Мужчина также утверждает, что у его матери есть около двух миллионов рублей сбережений. Он предлагал ей помочь найти жилплощадь, но та отказалась.

Скриншот телеканала Москва 24

"Она ко мне приходит только мыться и переодеваться. С какой стати она должна у меня оставаться? Ей квартиру выделили, пусть с сыном разбирается – кто должен остаться, а кто уйти. Я себе ухудшила жилищные условия ради нее", – изложила свою версию событий дочь пенсионерки, которая проживает в этом же подъезде.

Сама женщина, лишившаяся крова, объяснила журналистам, что сын обманным путем переписал однокомнатную квартиру на себя пять лет назад и устроил ей невыносимые условия. По ее словам, сын и невестка избивают ее. Кроме того, родные угрожают, что устроят ее в психбольницу.

"Она постоянно находится в подъезде, сидит на батарее. В подъезде очень холодно, кушать ей нечего, а домой ее не пускают. Участковый сказал, что предлагал ей социальный приют. Она отказывается", – сообщила соседка Наталья Шурутова.

По словам юристов, если попробовать подать заявление в суд и доказать, что квартира была отобрана обманным путем, то пенсионерка сможет обратно вернуться и жить там, и наладить отношения, если не по-человечески, то через суд.

