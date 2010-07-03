"Когда ты сдохнешь": сын избивает и заставляет родную мать жить в подъезде

На северо-западе Москвы сын заставил родную мать, которой больше 80 лет, жить в подъезде, передает телеканал Москва 24. По словам очевидцев, мужчина выгнал Галину на улицу и регулярно избивает. Сама пожилая женщина так сильно напугана, что не хочет обращаться за помощью ни в полицию, ни в социальные службы.

Телеканал Москва 24 побывал в подъезде, который теперь стал пристанищем пенсионерки, и убедился, в каких ужасных условиях она сейчас находится. О том, как могла произойти такая шокирующая своей жестокостью история, журналистам рассказали пострадавшая и соседи.

Проживает Галина на лестничной клетке уже более трех месяцев, а все ее вещи помещаются в небольшой пакет. Ночует пенсионерка под лестницей, а в основном на батарее у окна. Как рассказывает сама женщина, однокомнатная квартира в этом доме у нее есть, но сейчас там живет сын с невесткой. По ее словам, сын обманным путем переписал имущество на себя 5 лет назад и устроил ей невыносимые условия. Видимо в этом году конфликт дошел до предела.

Пенсионерка поделилась, что эту квартиру получила в 2003 году и 3 апреля было 16 лет, как она проживает в этом доме.

"Жили с сыном душа в душу, я радовалась, что он со мной, что я не одна", – рассказывает Галина.

А после Нового года, по словам пенсионерки, 4 января невестка с сыном в состоянии алкогольного опьянения избили пожилую женщину.

"Она мне так по голове настучала кулаками, что я потеряла сознание и была выкинута в коридор", – делится подробностями Галина.

Скриншот телеканала Москва 24

После этого женщина попала в больницу, где пробыла 21 день. В день выписки, в пятницу, как уточняет потерпевшая, Галина пришла домой, где никого не было.

"Думаю: слава Богу, попробую остаться. В квартиру зашла невестка, но ничего мне не сказала. А потом пришел сын, зашел в комнату, закрыл за собой дверь, чтобы дети и жена ничего не слышали, и говорит: "Я с тобой разговариваю в последний раз, убирайся из дома, чтобы тебя здесь не было. Я тебе сказал, ты в квартире жить не будешь. Пока ты была в больнице, мы радовались и отдыхали, что тебя нет. *** [нецензурная брань. – прим.ред.] старая, когда же ты сдохнешь, я тебя и хоронить не буду". Я собралась и ушла", – рассказывает Галина, вытирая слезы.

Однако женщина пояснила, что те синяки, которые у нее сейчас на лице, это не побои сына, а результат падения. Галина сообщила, что она выходила из общественного транспорта, споткнулась и упала.

Помимо сына, в этой квартире проживает невестка Галины и двое внуков. При этом, как сама поясняет женщина, дети, которые учатся в младших классах, просто проходят мимо, не здороваются и даже на бабушку внимания не обращают.

Но обращают внимание соседи, которые помогают Галине, пытаются пригреть и накормить. В последний раз пенсионерка спала на нормальной кровати две недели назад.

"Она в этой квартире живет давно. А этой зимой я обратила внимание, что женщина постоянно находится в подъезде, сутками сидит у батареи, спит сидя. Сами понимаете, в подъезде холодно, кушать нечего, а домой ее не пускают", – рассказывает соседка Наталья Шурутова корреспондентам телеканала Москва 24.

По ее словам, Галину избивают и сын, и невестка, побои сняты. Кроме того, родные угрожают, что устроят ее в психбольницу.

"Участковый мне сказал, что предлагал ей отправиться в социальный приют, но женщина отказывается", –заключила Шурутова.

Скриншот телеканала Москва 24

Как выяснили корреспонденты телеканала, а этом же доме у Галины живет родная дочь, но идти к ней жить она принципиально не хочет и представляет, что ночевка в подъезде – это что-то вроде одиночного пикета.

По словам юристов, если попробовать подать заявление в суд и доказать, что квартира была отобрана обманным путем, то Галина сможет обратно вернуться и жить там, и наладить отношения, если не по-человечески, то через суд.

"Действия сына попадаю по 117 статью уголовного кодекса – истязание. Статья подразумевает уголовную ответственность за систематические побои, которые терпит мать от своего совершеннолетнего сына. Единственная возможность каким-то образом воспрепятствовать бесчинству данного молодого человека – только написать заявление в полицию", – заявил юрист Тимур Маршани.