В Евпатории задержали мужчину, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу

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В Евпатории задержали мужчину, захватившего в заложники в гостиничном номере женщину и угрожавшего взорвать отель, сообщает ТАСС.

Утром 11 марта на номер "112" поступил звонок от неизвестного. Он потребовал увидеть начальника отдела полиции, а в противном случае грозился "все взорвать".

Во время переговоров злоумышленник попросил машину, на которой он мог бы уехать вместе с заложником. Его задержали, когда он попытался сесть в автомобиль.

7 марта в Севастополе задержали сторонника украинских националистов. Спецслужбы установили, что мужчина 1980 года рождения хранил по месту своего проживания тротиловую шашку общей массой более 590 граммов.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывного устройства". Суд заключил его под стражу на два месяца. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.