Муляж гранаты нашли в школе на юге столицы

Фото: yandex.ru/maps

Работники экстренных служб приехали в школу №2006 на юге столицы, чтобы проверить информацию о находящейся в здании гранате. В итоге оказалось, что это муляж снаряда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Учреждение находится по адресу: улица Грина, дом 18, корпус 3, строение 1. Сейчас специалисты выясняют, как муляж ручной гранаты РГД-5 попал в школу.

"Жизни учеников и учителей ничего не угрожает, в большинстве классов занятия продолжаются", – отметил источник, уточнив, что если бы угроза подтвердилась, здание могли эвакуировать.