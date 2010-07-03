Возгорание в ТЦ в Люберцах опровергли

Пожарные обследовали торговый центр W в Люберцах. Возгорания там не было обнаружено.

"Здание торгового центра обследовано, возгораний не обнаружено. Выяснилось, что из вентиляционной трубы шел пар", – сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в этом торговом центре произошло возгорание кровли. На место происшествия успели выехать пожарные.