В Люберцах загорелся торговый центр

В подмосковных Люберцах начался пожар в торговом центре. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Люберцах, на Октябрьском проспекте, произошло возгорание кровли в торговом центре "W", – сказал собеседник информагентства.

Площадь пожара сейчас уточняется. На месте ЧП работают пожарные службы.