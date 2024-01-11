Сбитый в Калужской области БПЛА упал недалеко от трассы М-3

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Жиздринском районе Калужской области, он рухнул недалеко от автомобильной дороги М-3. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша рассказал в своем телеграм-канале.

Глава Калужской области уточнил, что в настоящее время на территории происшествия работают оперативные службы.

Утром 11 января в российском оборонном ведомстве рассказали, что ПВО уничтожила три украинских беспилотника над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Шапша, в свою очередь, уточнил, что сбитый дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, здание было повреждено. По словам губернатора, никто не пострадал.

Также сообщалось, что минувшей ночью украинский БПЛА повредил кровлю здания в Воронежской области. Как уточнил глава региона Александр Гусев, пострадавших не выявили.

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