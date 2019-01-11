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15:30

Гидротехнические сооружения Канала имени Москвы были застрахованы

происшествия

15:30

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гидротехнические сооружения Канала имени Москвы были застрахованы, рассказал руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, сообщает Агентство "Москва".

По словам Елянюшкина, после установления виновного, будут предъявлены либо претензия производителю работ в 2000-х годах, либо будет предъявлена к страховому возмещению та сумма ущерба, которая была нанесена.

Ранее он сообщил, что работы по укреплению Канала имени Москвы на месте аварии завершат до 1 апреля. В ближайшее время специалисты уберут лед со склонов дамбы, которые примыкают к аварийному участку.

Накануне в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Вода вылилась на дорожное полотно, из-за чего было ограничено движение по тоннелю.

В этот же день около 18:30 движение транспорта возобновили в обе стороны, открытый участок дамбы был изолирован.

Как после аварии изменился трафик в районе Тушинского тоннеля

происшествия

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