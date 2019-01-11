Назван обещанный гонорар убитым в ЦАР российским журналистам

Российским журналистам, которых 30 июля минувшего года убили в ЦАР, обещали заплатить 20 тысяч долларов за съемки документального фильма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, деньги представителям СМИ предложили за фильм, снятый на территории Центральноафриканской Республики, которая считается одной из самых опасных стран мира. При этом никто не позаботился об охране журналистов, приехавших в ЦАР по туристическим визам и не проходившим аккредитацию.
У погибших Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля нашли просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. После случившегося СК возбудил дело по статье "Убийство".
Как выяснилось позже, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР. В российском МИД назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в регионе, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.
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