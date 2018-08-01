Захарова прокомментировала сообщения о работе Орхана Джемаля в ЦАР

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Мария Захарова прокомментировала информацию в СМИ о работе Орхана Джемаля над фильмом о частных военных компаниях (ЧВК). По ее словам, в этом нет никакой сенсации, передает РБК.

"Никакой сенсации в этом нет, никто ничего не скрывал", – заявила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что, прежде чем писать непрофессиональные посты и снимать программы, нужно обратить внимание на сайт МИДа, где указано, что в ЦАР на самом деле присутствуют российские военнослужащие и гражданские инструкторы.

По ее словам, власти ЦАР предоставили зарубежным съемочным группам возможность съемки работы инструкторов после соответствующих уведомлений. Однако российские журналисты направились не туда, где работают инструкторы, и игнорировали предупреждения о выходе из зоны, которую контролируют местные правоохранительные органы.

"Вопрос о том, что они делали в ЦАР пока что открыт", – заключила Захарова.

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О смерти Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР, стало известно 31 июля. Их застрелили недалеко от города Сибю, в 188 километрах от столицы ЦАР.

Ранее Мария Захарова сообщила, что СК России начал изучать информацию о гибели журналистов в ЦАР. Официальный представитель МИД РФ отметила, что в случае подтверждения информации об убийстве журналистов будет оказана помощь в транспортировке их тел в Россию.