СК начал проверку после обнаружения костей человека при ремонте теплотрассы

Проверка проводится по факту обнаружения человеческих останков в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по городу.
10 января при производстве земельных работ на участке местности у жилого дома по улице Остоженка найдены фрагменты черепа и скелета человека. По этому факту началась доследственная проверка.
По предварительной информации, ранее эта территория использовалась для захоронения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи выясняют обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего.
Ранее сообщалось, что в Хамовниках во время ремонта теплотрассы работники на глубине 1,5 метра обнаружили шесть фрагментов трубчатых костей и череп взрослого человека без нижней челюсти. На всех костях отсутствуют мягкие ткани. Согласно предварительным данным, человек, чьи останки найдены, умер более года назад.
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