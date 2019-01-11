Человеческие останки нашли во время ремонта теплотрассы в Хамовниках

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Рабочие обнаружили человеческие останки во время ремонта теплотрассы в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Остоженка. При проведении ремонта на глубине 1,5 метра нашли шесть фрагментов трубчатых костей и череп взрослого человека без нижней челюсти. На всех костях отсутствуют мягкие ткани.

Как выяснили специалисты, человек умер более года назад. Останки доставили в морг для исследования.

9 января человеческие кости нашли в шахте лифта на юге столицы. Кости черепа, ребра и бедренную кость обнаружили рабочие при проведении работ в одном из домов.

По предварительным данным, смерть человека наступила более 25 лет назад. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего.