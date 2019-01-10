Человеческие кости нашли в шахте лифта на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В шахте лифта на юге столицы нашли человеческие кости, сообщает РИА Новости. Останки обнаружили рабочие при проведении работ в одном из домов.

Инцидент произошел 9 января. В отдел полиции по району Бирюлево Восточное сообщили о странной находке. Это кости черепа, ребра и бедренная кость. По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, смерть человека наступила более 25 лет назад. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.