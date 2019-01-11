Один человек пострадал в результате пожара на юго-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на улице Генерала Тюленева, дом 35 потушен. Там произошло возгорание в квартире на третьем этаже.

Как сообщает телеканал Москва 24, в результате происшествия один человек пострадал. Еще четверых жильцов спасли сотрудники МЧС. В настоящий момент всех их осматривают врачи скорой помощи. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на юго-западе Москвы произошло возгорание. Пожарным удалось оперативно потушить пожар и ликвидировать угрозу перехода огня на соседнюю квартиру.