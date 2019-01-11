Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы. Как сообщает телеканал Москва 24, возгорание произошло в квартире одной из девятиэтажек на улице Генерала Тюленева.

К настоящему моменту пожарным удалось потушить основное пламя. Ранее существовала высокая вероятность распространения огня на другой этаж.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара уточняется. На месте работают экстренные службы города, выясняются причины произошедшего.