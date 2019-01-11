Тело мужчины с гематомами и ссадинами обнаружили в квартире на востоке Москвы

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Днем 9 января в квартире на улице Новокосинская обнаружили тело неизвестного пожилого мужчины, передает Агентство "Москва".

По словам оперативников, на теле имеются множественные гематомы и ссадины лица, а также рана затылочной части головы.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что хозяйкой квартиры является молодая женщина 1981 года рождения.

Ранее сообщалось, что этим же утром на балконе квартиры на улице Литвина-Седого обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы.