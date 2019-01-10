Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в квартире в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В квартире в Пресненском районе столицы обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Около трупа лежало самозарядное гладкоствольное ружье МР-153, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Утром 9 января на балконе квартиры на улице Литвина-Седого обнаружен труп мужчины 1969 года рождения с огнестрельной раной головы", – сказал собеседник агентства.

По данным источника, обстановка в квартире была не нарушена. Труп доставили в морг. Правоохранители выясняют подробности случившегося.