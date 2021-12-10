Суд оштрафовал тренера Ильина после отказа надеть маску в Пулково

Фото: instagram.com/vita_simonova

Суд оштрафовал заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере 3 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Ильин не явился в суд без объяснения причин, поэтому материалы административного дела были рассмотрены без него. По данным суда, 22 ноября Ильин не стал надевать маску при регистрации на рейс в аэропорту Пулково, а затем отказался предъявить полицейским документы и пройти с ними в дежурную часть.

При этом адвокаты Ильина утверждали, что протокол был составлен незаконно, а также говорили об отсутствии факта неповиновения сотрудникам полиции.

Видео с задержанием заслуженного тренера ранее опубликовала пловчиха Виталина Симонова.