В Росгвардии сообщили, что гибель подполковника не связана с его служебной деятельностью

Фото: "Москва"/Александр Авилов

Гибель подполковника Росгвардии в Тульской области не связана с его служебной деятельностью, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по региону.

Там подчеркнули, что его смерть носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тело подполковника Росгвардии нашли с осколочными ранами в заброшенном доме в селе Анишино Тульской области. Известно, что он служил в столичном регионе, связь с ним была потеряна с 19 ноября.

По некоторым данным, на его теле обнаружили осколочные раны, предположительно, от взрыва гранаты. Ее элементы также нашли на месте происшествия.

В конце октября сообщалось, что певец и участник шоу "Минута славы" Нгуен Ван Хынг был найден мертвым в квартире в Москве. По предварительной информации, на теле мужчины не нашли следов насильственной смерти.

