В Росгвардии сообщили, что гибель подполковника не связана с его служебной деятельностью

13:37
Фото: "Москва"/Александр Авилов
Гибель подполковника Росгвардии в Тульской области не связана с его служебной деятельностью, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по региону.
Там подчеркнули, что его смерть носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Тело подполковника Росгвардии нашли с осколочными ранами в заброшенном доме в селе Анишино Тульской области. Известно, что он служил в столичном регионе, связь с ним была потеряна с 19 ноября.
По некоторым данным, на его теле обнаружили осколочные раны, предположительно, от взрыва гранаты. Ее элементы также нашли на месте происшествия.
В конце октября сообщалось, что певец и участник шоу "Минута славы" Нгуен Ван Хынг был найден мертвым в квартире в Москве. По предварительной информации, на теле мужчины не нашли следов насильственной смерти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: