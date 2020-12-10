Пожар в лаборатории ФМБА в Красногорске локализован

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Пожар в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства локализован на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

"О локализации пожара было объявлено в 20:47 мск. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Центр располагается в поселке Светлые Горы, доме 1. На момент приезда пожарных возгорание наблюдалось на первом этаже, где располагается лаборатория.

Позднее кровля горящего здания обрушилась. Огонь полностью охватил второй этаж. В тушении задействованы 18 единиц техники и 63 человека.

В настоящее время угрозы распространения огня нет. В пресс-службе ФМБА РИА Новости сообщили, что погибших в результате пожара нет.

