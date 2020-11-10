Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализован

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Пожар на территории промзоны в Печатниках локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Ранее пожар произошел по адресу 3-й Угрешский проезд. В МЧС сообщали, что возгорание происходило в металлическом ангаре.

В результате тушения пожара были спасены четыре человека. Их всех осматривали медики. При этом информации о пострадавших не поступало.

Также сообщалось, что загоревшийся ангар рухнул. Огонь при этом перекинулся на соседние постройки и мусор, находящийся вокруг.

Очевидец происшествия рассказала, что запах гари ощущался даже через закрытое окно.

"Видимо, там, в Южном порту, очень сильный пожар, раз нас задымило. Мы в двух километрах от места находимся", – поделилась Ульяна.

