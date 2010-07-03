Девять машин столкнулись на Волгоградском проспекте, два человека пострадали

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Два человека пострадали в результате столкновения 9 автомобилей на Волгоградском проспекте. Это произошло недалеко у метро "Текстильщики".

О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"В районе дома № 49, корпус 5, произошло столкновение девяти автомобилей. В результате аварии пострадали два человека. В настоящее время на месте происшествия находятся представители экстренных служб города, включая полицию и скорую помощь", – сообщили агентству.



В результате ДТП перекрыты три полосы.

Ранее один человек погиб и 13 пострадали при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Курской области. Пострадавших доставили в больницу.

