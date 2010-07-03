Пациентку оренбургской больницы оставили на полу в коридоре

Фото: cоцсети

Пациентку больницы оставили на носилках в коридоре. Видеозапись инцидента в городской больнице города Орска Оренбургской области опубликовали в Сети.

В подписи к видео говорится, что женщина, укрытая простыней, лежала около кабинета ЭЭГ (Электроэнцефалография. – Прим. ред.).

В Минздраве региона уже прокомментировали ситуацию. По словам представителя ведомства, женщину привезли из другой больницы на обследование, и в коридоре она находилась не больше пяти минут.

Во время съемки видео, по утверждению собеседника РИА Новости, медработник, который сопровождал пациентку, находился в кабинете и оформлял необходимые документы для томографического исследования.

В ведомстве отметили, что обследование прошло быстро и женщину увезли в больницу, в которой она лечилась.