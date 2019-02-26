В Татарстане пациент вышел покурить с ножом в спине

В Татарстане голый пациент вышел покурить на улицу с ножом в спине

Пациент хирургического отделения вышел покурить на улицу с ножом в спине. Видео сняли посетители в одной из больниц города Зеленодольска в Татарстане, сообщает телеканал Москва 24.

На кадрах видно, как мужчина в нижнем белье идет по больничным коридорам к выходу, не обращая внимания на медперсонал. А из его спины торчит внушительных размеров нож.

Врачам все же удалось уговорить раненого вернуться в палату. Известно, что мужчина находился в сильном опьянении. В настоящее время он успешно прооперирован. По словам врачей, здоровью пациента ничего не угрожает – ножом была задета только мышечная ткань.