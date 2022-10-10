В Белоруссии возбудили первое уголовное дело за повышение цен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о первом уголовном деле в связи с повышением цены на один из продовольственных товаров. Об этом сообщает "Российская газета".

По версии следствия, заместитель директора магазина поднял стоимость товара на 13%, однако конкретное наименование не называется. В настоящий момент мужчина задержан.

"Каждому нарушению законодательства о ценообразовании будет дана принципиальная правовая оценка", – уточнили в генпрокуратуре.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что с 6 октября в стране действует запрет на повышение цен. Он отметил, что исключения по тем или иным позициям возможны в определенных сегментах.

На следующий день белорусский лидер утвердил соответствующую директиву. Документ, в том числе, устанавливает ответственность за ненадлежащее выполнение требований директивы.

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