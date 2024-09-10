Полиция задержала подозреваемого в краже рюкзака из ресторана в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полицейские раскрыли кражу рюкзака из ресторана в центре Москвы, передает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По версии правоохранителей, безработный 38-летний мужчина зашел ночью в один из круглосуточных фастфудов на Мясницкой улице, где увидел рюкзак, оставленный владельцем возле стола, и похитил его. Внутри был маникюрный набор стоимостью 50 тысяч рублей, а также мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

В ведомстве заявили, что злоумышленника удалось установить и задержать по горячим следам, ему уже предъявили обвинение в краже и заключили под стражу.

Ранее столичное МВД задержало двух молодых людей, которые подозреваются в хищении 10 миллионов рублей. 18-летний мужчина и его знакомый помогали мошенникам похищать деньги у пенсионеров, уверены полицейские. Они передали своим сообщникам 4 миллиона рублей от обманутой пенсионерки, а также еще 5,6 миллиона рублей от другой жертвы.

