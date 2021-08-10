Девушка-подросток погибла в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ТиНАО 16-летняя девушка разбилась, управляя автомобилем ВАЗ 21140. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры сообщает "Агентство "Москва".

Уточняется, что в салоне находились трое пассажиров в возрасте от 18 до 23 лет, все они госпитализированы.

Авария произошла около 04:00 во вторник, 10 августа, на 36-м километре Калужского шоссе в районе поселения Дасеновское. Уточняется, что машина наехала на бордюрный камень.

"Шестнадцатилетняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль <...>, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, погибла на месте", – говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратура начала проверку.

В ночь на вторник, 10 августа, один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на западе Москвы. ДТП произошло на пересечении улиц Рябиновая и генерала Дорохова.