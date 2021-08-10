Девушка-подросток погибла в ДТП в ТиНАО

07:39
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В ТиНАО 16-летняя девушка разбилась, управляя автомобилем ВАЗ 21140. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры сообщает "Агентство "Москва".
Уточняется, что в салоне находились трое пассажиров в возрасте от 18 до 23 лет, все они госпитализированы.
Авария произошла около 04:00 во вторник, 10 августа, на 36-м километре Калужского шоссе в районе поселения Дасеновское. Уточняется, что машина наехала на бордюрный камень.
"Шестнадцатилетняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль <...>, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, погибла на месте", – говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратура начала проверку.
В ночь на вторник, 10 августа, один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на западе Москвы. ДТП произошло на пересечении улиц Рябиновая и генерала Дорохова.
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