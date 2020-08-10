На пересечении Варшавского и Калужского шоссе восстановили движение после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на пересечении Варшавского и Калужского шоссе восстановили движение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал московского департамента транспорта.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на данном участке произошла авария с тремя автомобилями. В результате ДТП пострадали два человека, один из которых несовершеннолетний.

Также сообщалось о столкновении автомобилей на Люсиновской улице. Две машины двигались в попутном направлении. Один из водителей решил перестроиться, а другой его не пропустил.