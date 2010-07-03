Около 20 тысяч человек участвуют в митинге на проспекте Академика Сахарова – МВД

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, рассказали в пресс-службе полиции.

"На проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек. Идет отток участников", – говорится на сайте ГУ МВД по городу.

Телеканал Москва 24 отмечает, что акция подходит к концу, люди расходятся.

Ранее сообщалось о 7 тысячах участников. Правоохранителя проводят досмотры, о необходимости которых организаторы акции были проинформированы заранее.

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00 с заявленным организаторами числом участников до 100 тысяч человек.

Несколько популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены выступить на митинге. Однако согласованная заявка на проведение акции не предусматривает концерт.

Ранее организаторы митинга обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

