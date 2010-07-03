Очевидцы рассказали о крупном ДТП на МКАД

В Сети появилось видео с места крупного ДТП на 74-м километре внутренней стороны МКАД.

Инцидент произошел утром в субботу, 10 августа. Столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля.

Авария спровоцировала затор, длина которого составила три километра. Автомобилистам приходилось стоять по 20-30 минут. Участников аварии было видно издалека: один из большегрузов оказался на тротуаре, другой перекрыл две полосы. Одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта. Людей на ней не было.

"КаМАЗ через всю полосу пошел. Все кто ехал по левой крайней – в него и вошли", – рассказал один из очевидцев телеканалу Москва 24.

"Ехал в правом ряду. Фура сзади на большой скорости попыталась обогнать. А левый ряд был занят. Он не мог затормозить и ударил другой грузовик", – рассказал другой свидетель аварии.

Пострадавших в аварии увезли на скорых, погибших нет.

Последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы авария произошла в будний день. В субботу утром на этом участке МКАД было не так много машин. Кто виноват, какую роль сыграла непогода – будут устанавливать полицейские. Автомобилистов же призывают внимательно следить за сводками синоптиков и за дорожной обстановкой.



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