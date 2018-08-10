Спасатели вышли на помощь заблудившимся на Эльбрусе 12 альпинистам из Москвы

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Спасатели выдвинулись на помощь 12 альпинистам из столицы, заблудившимся на Эльбусе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике.

"Поступила предварительная информация о том, что в Эльбрусском районе, на горе Эльбрус на высоте 4 тысячи 200 метров в связи с погодными условиями заблудилась зарегистрированная группа из Москвы в составе 12 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при инциденте никто не пострадал. На помощь альпинистам отправились 10 спасателей и две единицы техники.

По информации Агентства "Москва" удалось обнаружить одного из заблудившихся альпинистов. "Была группа из 12 человек, и один из них потерялся. Поисково-спасательная группа уже обнаружила туриста и водителя снегохода", – рассказали в МЧС.

Предполагается, что мужчины уехали во время тумана и провалились в трещину в леднике. Альпинисты не получили серьезных травм, их спустят со склона в ближайшее время.