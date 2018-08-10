Жена Шестуна рассказала правду о парке дорогостоящих машин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Автомобильный парк главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна состоит из двух поддержанных автомобилей. Об этом заявила его жена Юлия Шестун.

"Весь наш так называемый "парк дорогих машин" состоит из двух автомобилей. Муж покупал Mercedes б/y, ему более 10 лет. У меня же автомобиль Volvo среднего класса, которому около пяти лет. Близкие родственники занимаются бизнесом, являются самостоятельными людьми и не имеют отношения к нашему семейному бюджету. Но и у них также нет никакого супердорогого автопарка машин", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Супруга главы района также прокомментировала информацию о недвижимости семьи. По ее словам, на вырученные деньги от продажи старого дома, который муж строил, когда был предпринимателем, супруги купили 1/2 доли нового дома. Вторую половину дома приобрела мать Шестуна, которая сама занимается предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют, на какие средства глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун купил загородный особняк и парк машин.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, общая стоимость имущества, которое находится в собственности Шестуна и его близких, не соответствует его доходам в качестве должностного лица.

По данным следствия, в 2014 году Шестун купил дом и участок в поселке Большевик Серпуховского района стоимостью более 36 миллионов рублей. Кроме того, во владении чиновника находится парк дорогостоящих автомобилей иностранного производства.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня после обысков в его доме и в здании районной администрации. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.