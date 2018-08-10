СК РФ установит источники обогащения Александра Шестуна

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Следователи выясняют, на какие средства глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун купил загородный особняк и парк машин. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица", – сказала она, передает РИА Новости.

По данным следствия, в 2014 году Шестун купил дом и участок в поселке Большевик Серпуховского района стоимостью более 36 миллионов рублей. Кроме того, во владении чиновника находится парк дорогостоящих автомобилей иностранного производства.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня после обысков в его доме и в здании районной администрации. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии обвинения, Шестун в 2008-2014 годах передал четыре муниципальных земельных участка компании ООО "Центр". Тем самым Серпуховскому району был причинен ущерб в размере 62 миллионов рублей. В рамках расследования проведен допрос 39 свидетелей и назначен ряд экспертиз.

В начале августа Басманный суд Москвы вынес решение о продлении ареста Александра Шестуна на три месяца.