СК РФ установит источники обогащения Александра Шестуна

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Следователи выясняют, на какие средства глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун купил загородный особняк и парк машин. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица", – сказала она, передает РИА Новости.
По данным следствия, в 2014 году Шестун купил дом и участок в поселке Большевик Серпуховского района стоимостью более 36 миллионов рублей. Кроме того, во владении чиновника находится парк дорогостоящих автомобилей иностранного производства.
Главу Серпуховского района задержали 13 июня после обысков в его доме и в здании районной администрации. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
По версии обвинения, Шестун в 2008-2014 годах передал четыре муниципальных земельных участка компании ООО "Центр". Тем самым Серпуховскому району был причинен ущерб в размере 62 миллионов рублей. В рамках расследования проведен допрос 39 свидетелей и назначен ряд экспертиз.
В начале августа Басманный суд Москвы вынес решение о продлении ареста Александра Шестуна на три месяца.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: