Арест главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна продлили на три месяца

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна продлили на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о продлении ареста вынесла судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева. При этом следователь просил продлить срок ареста на четыре месяца. Там образом, его ходатайство удовлетворили частично. Представитель СК также заявил на заседании, что в рамках расследования проведен допрос 39 свидетелей и назначен ряд экспертиз.

По данным следствия, Шестун в 2008-2014 годах, превысив полномочия, передал четыре муниципальных земельных участка компании ООО "Центр". Тем самым Серпуховскому району был причинен ущерб в размере 62 миллионов рублей.

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