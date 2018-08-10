Вагоны сошли с рельсов на платформе Бескудниково

10 августа, 14:02
Фото: портал Москва 24
Три вагона сошли с рельсов на платформе Бескудниково Савеловского направления МЖД, сообщает телеканал Москва 24. По предварительным данным, на движение пассажирских и пригородных поездов ЧП не повлияло.
Грузовые вагоны были пустые. В результате никто не пострадал. Инцидент произошел в грузовом парке станции во время маневровых работ. Для возвращения вагонов на пути на место отправлен восстановительный поезд, передает Агентство "Москва". В настоящее время устанавливаются причины инцидента.
Это не первый инцидент в районе станции Бескудниково за день. Рано утром движение всех электричек и поездов "Аэроэкспресс" на участке Москва – Бескудниково приостановили из-за повреждения провода контактной сети.
Появились новые кадры с места ЧП в Бескудникове
В 06:27 на перегоне Москва − Бутырская Савеловского направления пришлось остановить электричку, чтобы предотвратить наезд. Из-за этого произошло повреждение провода контактной сети. В 7:50 прибывшие на место бригады энергетиков восстановили поврежденный провод.
Движение поездов на участке полностью восстановлено.
Очевидцы поделились видео с места ЧП в Бескудникове
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