Движение аэроэкспрессов между Шереметьевом и Белорусским вокзалом ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Аэроэкспрессы между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом курсируют по графику, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что движение поездов после сбоя на участке Савеловского направления МЖД полностью восстановлено.

Рано утром движение всех электричек и поездов "Аэроэкспресс" на участке Москва – Бескудниково приостановили из-за повреждения провода контактной сети. В 7:50 прибывшие на место бригады энергетиков восстановили неполадки.

Компания "Аэроэкспресс" пообещала компенсировать стоимость авиабилетов и билетов на аэроэкспрессы всем пассажирам, опоздавшим на рейс из-за сбоя в движении между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом. По всем вопросам нужно обратиться на стойку информации компании.