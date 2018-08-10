В Карелии сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века

В Карелии сгорела Успенская церковь XVIII века. Региональное управление МВД начало проверку по факту пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным ГУМЧС по Карелии, огонь полностью уничтожил церковь. Погибших и пострадавших нет.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуально решение", − цитирует заявление пресс-службы МВД РИА Новости. В ведомстве добавили, что причина возгорания пока неизвестна, на месте работают сотрудники полиции.

Храм Успения Божией Матери на берегу Онежского озера в Кондопоге был возведен в 1774 году в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769−1771 годов. Церковь считалась одной из самых высоких храмовых построек из дерева на Русском Севере и входила в число выдающихся памятников народного зодчества конца ХVIII столетия.