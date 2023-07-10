Мужчина незаметно украл телефон у пассажирки московского метро и продал его

Мужчина незаметно украл телефон у пассажирки Московского метрополитена, вытащив его из кармана ее брюк. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего от "Хорошевской" до "Аминьевской" Большой кольцевой линии (БКЛ). Мужчина совершил кражу, сидя рядом с пассажиркой.

"Через некоторое время 24-летняя потерпевшая обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Материальный ущерб составил около 57 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Подозреваемого в краже мобильного телефона задержали на станции "Кунцевская". К тому моменту он уже успел продать смартфон.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража"). Подозреваемого поместили под стражу.

Ранее в Москве задержали мужчину, который украл электросамокат в момент, пока хозяин ел шаурму. Стоимость средства индивидуальной мобильности (СИМ) составляла более 480 тысяч рублей. Еще 130 тысяч рублей находились в сумке, которую злоумышленник украл вместе с транспортным средством.



"Московский патруль": полицейские задержали карманника