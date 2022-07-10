Подростка за рулем Honda задержали после погони со стрельбой в Приморье

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Фото: 25.мвд.рф/пресс-служба МО МВД России "Кавалеровский"
16-летнего подростка задержали полицейские после погони со стрельбой в Кавалеровском районе Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Уточняется, что несовершеннолетний находился за рулем машины Honda, он опасно маневрировал на дороге и столкнулся с автомобилем Lexus.
Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя, однако подросток не реагировал на неоднократные требования остановиться. После этого полицейским пришлось стрелять по колесам.
"Несовершеннолетнего правонарушителя поставят на профилактический учет, а его родителей привлекут к административной ответственности", – говорится в сообщении.
Также родителям подростка предстоит возместить материальный ущерб водителю Lexus. По данным ведомства, в данном ДТП никто не пострадал.
Ранее в Госдуме предложили установить прямой запрет на передачу управления автомобилем детям. В нижней палате парламента отмечали, что депутатам поступают многочисленные обращения от граждан, которые указывают на случаи подобных нарушений, зафиксированные на видео.
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