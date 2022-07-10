Подростка за рулем Honda задержали после погони со стрельбой в Приморье

Фото: 25.мвд.рф/пресс-служба МО МВД России "Кавалеровский"

16-летнего подростка задержали полицейские после погони со стрельбой в Кавалеровском районе Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что несовершеннолетний находился за рулем машины Honda, он опасно маневрировал на дороге и столкнулся с автомобилем Lexus.

Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя, однако подросток не реагировал на неоднократные требования остановиться. После этого полицейским пришлось стрелять по колесам.

"Несовершеннолетнего правонарушителя поставят на профилактический учет, а его родителей привлекут к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Также родителям подростка предстоит возместить материальный ущерб водителю Lexus. По данным ведомства, в данном ДТП никто не пострадал.

Ранее в Госдуме предложили установить прямой запрет на передачу управления автомобилем детям. В нижней палате парламента отмечали, что депутатам поступают многочисленные обращения от граждан, которые указывают на случаи подобных нарушений, зафиксированные на видео.