В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончались 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что у всех умерших был подтвержден диагноз пневмония.

Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4 116 человек с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировано 6 635 новых случаев COVID-19. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

В России выявлено 6 635 новых случаев COVID-19

Всего в стране выявлено 713 936 случаев COVID-19. При этом вылечились 489 068 человек, скончались 11 017.

Ранее стало известно, что иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7 процента москвичей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.