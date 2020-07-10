В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

10 июля, 23:31
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве скончались 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что у всех умерших был подтвержден диагноз пневмония.
Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4 116 человек с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки в России зафиксировано 6 635 новых случаев COVID-19. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни.
В России выявлено 6 635 новых случаев COVID-19
Всего в стране выявлено 713 936 случаев COVID-19. При этом вылечились 489 068 человек, скончались 11 017.
Ранее стало известно, что иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7 процента москвичей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: