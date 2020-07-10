Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

08:51
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Найденный мертвым мэр Сеула Пак Вон Сун в предсмертной записке попросил прощения у граждан и своей семьи. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Я прошу у всех прощения, у своей семьи, которой я принес боль. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу кремировать мое тело, а прах развеять над могилой родителей", – написал чиновник.
Тело мэра Сеула было найдено в лесу 9 июля. Дочь чиновника обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении, после чего к поискам подключились правоохранители.
В ходе поисковой операции на начальном этапе было задействовано порядка 200 человек, тогда же сообщалось о том, что Пак Вон Суна нашли мертвым. Впоследствии эта информация была опровергнута.
Точная причина гибели мэра Сеула неизвестна, на его теле нет следов насильственной смерти. Трагедию потенциально связывают с обвинениями в домогательствах, которые выдвинула против политика его секретарша.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».