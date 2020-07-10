Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

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Найденный мертвым мэр Сеула Пак Вон Сун в предсмертной записке попросил прощения у граждан и своей семьи. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я прошу у всех прощения, у своей семьи, которой я принес боль. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу кремировать мое тело, а прах развеять над могилой родителей", – написал чиновник.

Тело мэра Сеула было найдено в лесу 9 июля. Дочь чиновника обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении, после чего к поискам подключились правоохранители.

В ходе поисковой операции на начальном этапе было задействовано порядка 200 человек, тогда же сообщалось о том, что Пак Вон Суна нашли мертвым. Впоследствии эта информация была опровергнута.

Точная причина гибели мэра Сеула неизвестна, на его теле нет следов насильственной смерти. Трагедию потенциально связывают с обвинениями в домогательствах, которые выдвинула против политика его секретарша.