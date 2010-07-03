Автобусы с пассажирами рейса Тиват – Москва отправились в Домодедово

Фото: телеграм-канал Московские новости

Автобусы с пассажирами рейса Montenegro Airlines уже отправились из аэропорта Калуги в Домодедово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на справочную службу калужского аэропорта.

"Автобусы с пассажирами рейса Montenegro Airlines отправились в аэропорт Домодедово", – сообщили агентству.

Ранее сообщалось, что командир пассажирского самолета авиакомпании Montenegro Airlines потерял сознание во время рейса из Тивата в Москву.

Самолет уже снижался при подлете к аэропорту Домодедово. В этот момент первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Второй пилот связался с диспетчерами и доложил о ситуации. Было решено передать управление ему и предоставить возможность для посадки в Калуге.

Самолет сел благополучно. Командира экипажа госпитализировали.

