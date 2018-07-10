Спасатели эвакуировали всех детей из пещеры в Таиланде

Фото: ТАСС/Zuma/Rachen Sageamsak

Из пещеры в Таиланде вывели последнего из двенадцати школьников и тренера, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что одиннадцатого подростка вывели на поверхность, а до этого из пещеры подняли двух подростков.

За два дня эвакуации спасатели вытащили восьмерых подростков. Всех их доставили в больницу, где детям предстоит реабилитация.

12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения, которое произошло в результате ливня.

Всех обнаружили в пещере живыми 2 июля, но ослабевшими от голода. 8 июля стартовала операция по спасению. В третью ее фазу планируется вытащить всех пострадавших.